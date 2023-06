Maltempo Lazio, nubifragio a Norma: dichiarato lo stato di calamità naturale

MeteoWeb

Il sindaco di Norma, Andrea Dell’Olmo, ha dichiarato lo stato di calamità naturale dopo il forte nubifragio che lo scorso sabato 24 giugno si è abbattuto sul paese in provincia di Latina. “Sono ancora in corso le operazioni per il ripristino della viabilità comunale: grazie alla Protezione Civile Norma – Odv, ai dipendenti comunali e all’impegno di diverse aziende del territorio, sono state riaperte via Frumale, via Malerba, via Passeggiata San Giovanni e via Capo dell’acqua – scrive il primo cittadino -. L’ufficio tecnico comunale, insieme alla Polizia Municipale, ha eseguito diversi sopralluoghi per quantificare l’entità dei danni”.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: