Maltempo, nubifragio nel Potentino: paura e danni a Viggianello | FOTO

Forte maltempo, paura e danni a Viggianello, Comune del Potentino sul Pollino. “Più 70 mm di acqua sono caduti in poco tempo, veramente da paura e con tanti danni sulle porzioni di territorio colpite,” ha reso noto ieri il sindaco Antonio Rizzo. Gli addetti alla manutenzione del Comune e della Provincia, l’Ufficio tecnico, insieme anche ai Vigili del Fuoco sono intervenuti sugli immobili scolastici e la viabilità. In attesa della conclusione degli interventi, il primo cittadino ha disposto per oggi la chiusura delle scuole.

