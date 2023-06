Maltempo, violento nubifragio a Milano: disagi, strade allagate e alberi caduti

MeteoWeb

Nubifragio a Milano e hinterland nella notte: diversi i disagi alla viabilità, le strade allagate e gli alberi caduti. Intorno alle 04:30 un violento temporale si è abbattuto sulla città, facendo registrare punte di 70mm di precipitazioni. Tra le zone più colpite i quartieri di Isola-Maggiolina, Città Studi e San Siro. Forte maltempo anche nella zona di Arconate. Le criticità maggiori hanno riguardato la zona Nord/Ovest di Milano e in particolare Corbetta, dove si sono registrati diversi allagamenti. Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco.

