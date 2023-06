Maltempo, nuova allerta meteo per l’Emilia Romagna: il bollettino con tutti i dettagli

MeteoWeb

Domani sono previsti temporali in Emilia-Romagna, inizialmente sugli Appennini, che in giornata potrebbero estendersi anche in pianura con possibili effetti e danni associati. Sulle colline centro-orientali resta poi la possibilità di frane e smottamenti già innescati nelle ultime settimane. Lo fanno sapere, emettendo un’allerta gialla per tutta la regione, Protezione civile e Arpae. Inoltre, nelle aree interessate da temporali i corsi d’acqua potrebbero salire di livello, creando ruscellamenti lungo i versanti e frane localizzate. Il codice giallo nella collina emiliana centrale si precisa, è dovuta alla riattivazione della frana di Calita in Comune di Baiso e alle potenziali criticità legate alla viabilità provinciale. Restano criticità localizzate nella pianura bolognese (con particolare riferimento ai territori di Medicina, Molinella e Budrio), ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua nel reticolo secondario e di bonifica, interessato localmente da livelli idrici elevati, seppur in decrescita e da possibili problemi di tenuta degli argini, che potrebbero interessare anche il reticolo principale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: