Maltempo, il fronte temporalesco avanza sul Centro/Nord: forti temporali tra Liguria e Toscana, nubifragio a Livorno | LIVE

La presenza di una perturbazione sul Mar Tirreno determina in queste ore una nuova fase di instabilità atmosferica, in particolare al Centro/Nord, dove sono attesi fenomeni temporaleschi intensi e diffusi, con calo termico. Al momento i temporali sono localizzati proprio tra Mar Ligure e Mar Tirreno, facendo registrare punte di 19 mm a Calignaia (LI), 16 mm a Monterosso al Mare (SP) e a Neirone (GE), 15 mm nel borgo spezzino di Pitelli. Si tratta dei primi fenomeni, nelle prossime ore è attesa un’intensificazione e un’estensione a gran parte delle regioni centro-settentrionali.

“Un forte fronte temporalesco sta entrando dalla costa centro-settentrionale, inizialmente sulle province nord-occidentali, in progressiva estensione alle zone interne centro-settentrionali. Possibili precipitazioni intense (cumulati localmente anche oltre i 50 mm in un’ora) con associati forti colpi di vento e grandinate, prestiamo attenzione,” ha scritto sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Nubifragio a Livorno con 60mm di pioggia in un’ora. Nell’ultima ora registrate oltre 3900 fulminazioni nella zona“.

Maltempo Toscana: nubifragio a Livorno

A Livorno è stato aperto già da stamani il centro situazioni di protezione civile, a causa del forte temporale che ha colpito intorno alle 08:30 la città. La protezione civile sta monitorando le varie zone della città insieme alla polizia municipale – la cui festa in programma oggi è stata annullata – dove si stanno segnalando le prime criticità. Oltre ai cimiteri e ai parchi pubblici sono stati chiusi anche i mercati. “La situazione al momento è sotto controllo – ha affermato il sindaco Salvetti – anche se stiamo monitorando costantemente gli sviluppi della perturbazione perché il grosso del fronte deve ancora arrivare“.

