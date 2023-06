Maltempo incessante in Piemonte: il torrente Ceronda fa paura, superato il livello di guardia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Ancora piogge intense in Piemonte, con conseguente innalzamento dei corsi d’acqua, dopo giorni di precipitazioni eccezionali. La regione si trova infatti all’interno di un canale depressionario costituito da un minimo sulla catena pirenaica e una depressione più profonda sull’Europa centro-orientale. Il torrente Ceronda ha superato il livello di guardia, fissato a 2,40 metri: alle 11 misurava 2,56 metri. Nel frattempo continua ad aumentare il flusso di acqua proveniente dalla montagna. Il livello rosso, di pericolo, è fissato a 3 metri. La Protezione Civile sta effettuando continui monitoraggi dei diversi ponti di Venaria – compreso il Castellamonte – ed è in stretto contatto con l’Amministrazione Comunale.

Nelle ultime ore sono caduti 80 mm di pioggia a Varisella, 64 mm ad Avigliana e Rivoli, nelle colline di Torino da cui si alimenta il Ceronda.

Nel capoluogo sono caduti oggi altri 14mm di pioggia, 3° giorno consecutivo di pioggia con allagamenti in città.

Il torrente Ceronda supera il livello di guardia, le immagini della piena a Venaria

Maltempo Piemonte, strade sott'acqua a Val della Torre

Maltempo Torino, allagamenti a Val della Torre

