Forte maltempo in Piemonte e Lombardia: nubifragi tra Torinese e Varesotto | FOTO

MeteoWeb

Forte maltempo dalla serata di ieri al Nord/Ovest, tra Piemonte e Lombardia. Dalla mezzanotte nel Torinese si sono registrate punte di 39 mm a Castellamonte, 36 mm a Nichelino e 31 mm a Villanova Canavese. Nella provincia di Varese sono state oltre 120 le richieste di soccorso ai vigili del fuoco a causa della forte perturbazione. Si sono verificate cadute di piante mentre è stato necessario mettere in sicurezza coperture e tetti di svariare abitazioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: