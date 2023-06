Maltempo in Piemonte, forti temporali sulle Alpi Liguri e Marittime. Netto calo termico: situazione e previsioni meteo

MeteoWeb

E’ stata una notte di maltempo nel basso Piemonte, con forti temporali tra le Alpi Liguri e le Alpi Marittime dove sono caduti 40mm di pioggia a Tetto Caban, 38mm a Limone Piemonte, 27mm a Chiusa di Pesio, 23mm a Boves e Pradeboni, 11mm a Robilante, 10mm a Cuneo. Le temperature sono sensibilmente diminuite in tutta la Regione tanto che adesso, in pieno giorno, abbiamo appena +23°C a Cuneo, +24°C a Torino, Novara, Asti, Casale Monferrato e Chivasso, +25°C ad Alessandria, Verbania, Biella, Vercelli e Domodossola.

L’aria è rinfrescata al punto che di estivo, oggi, in Piemonte, c’è davvero poco. E nel pomeriggio avremo altri forti temporali su tutto l’arco Alpino occidentale piemontese, in modo particolare nel torinese e nel cuneese. Il maltempo continuerà poi a flagellare la Regione domani, giovedì 29 giugno, con forti temporali proprio nel cuneese. Fenomeni che venerdì 30 si estenderanno a tutta la Regione: il mese si concluderà con due giorni di freddo anomalo e forte maltempo sul Piemonte.

Di seguito forniamo i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: