Maltempo Piemonte: pioggia record a Torino, monsone a Biella. Nuova Allerta Meteo per domani

Dopo una lunga siccità, il Piemonte sta vivendo adesso uno dei periodi più piovosi della sua storia. Dopo le grandi piogge di fine aprile e maggio, adesso anche giugno prosegue all’insegna di record pluviometrici impressionanti. Un forte temporale ha scaricato stanotte quantitativi idrometrici da record a Torino, dove nel giro di poco più di tre ore sono caduti 131mm di pioggia ai Giardini Reali, 90mm in via della Consolata, 83mm in Via Reiss Romoli, 59mm a Venaria La Mandria, 49mm a Vallere, 42mm a Caselle Torinese, 38mm a Venaria Reale

Il temporale notturno ha raggiunto il suo picco intorno alle 02:00 ma è durato oltre tre ore, determinando pesanti allagamenti in città e una forte tempesta di fulmini e saette in atmosfera. Fosse accaduto in pieno giorno, la città sarebbe stata in ginocchio invece a quell’ora la popolazione era in casa e le strade sgombere da automezzi.

I forti temporali non si sono limitati al capoluogo. Nel cuore della notte una pioggia monsonica ha colpito anche Biella, dove sono caduti 49mm di pioggia in poco tempo accompagnati da raffiche di vento davvero impetuose, come possiamo osservare nelle immagini video realizzati dai residenti:

Maltempo Piemonte, il violentissimo temporale di questa notte a Biella: le immagini

Nuova Allerta Meteo per domani: altri forti temporali su tutta la Regione

Anche nelle prossime ore il tempo rimarrà instabile su tutto il Piemonte. In modo particolare tra stasera e domani avremo altri forti temporali che colpiranno tutto il territorio piemontese. Domani, Martedì 13 Giugno, altri forti temporali notturni colpiranno il Piemonte trascinandosi fino all’alba. Ancora una volta Torino è in pole position tra le zone più colpite. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: