Maltempo, ancora piogge in Puglia: donna bloccata in un sottopasso allagato, 3 barche in difficoltà in mare

Residui di maltempo hanno colpito la Puglia anche oggi a causa degli effetti del ciclone che ora si sta spostando verso i Balcani. Oggi sono caduti 36mm a Locorotondo, 29mm a Castellana Grotte, 23mm a Ostuni, Francavilla Fontana, Cisternino. Numerosi i disagi che si stanno registrando nel Salento, sia sulla terraferma che in mare, da 24 ore a causa del maltempo. Forti venti di burrasca spirano infatti sulla costa da oltre 24 ore accompagnati da violenti temporali.

Al largo di Gallipoli in provincia di Lecce, costa ionica, il personale della Capitaneria di Porto è intervenuto con le pattuglie via terra e una motovedetta in mare per prestare soccorso a tre imbarcazioni a vela battenti bandiera estera che, a causa delle condizioni meteomarine avverse, avevano forti difficoltà a raggiungere l’ormeggio. Difficoltà di manovra balzate all’attenzione del personale del nucleo nostromi e della sala operativa. Il personale intervenuto ha scongiurato che le barche in difficoltà entrassero in collisione con alcuni pescherecci. L’intervento ha evitato danni ed incidenti in porto. Gli occupanti dei tre natanti sono in buone condizioni di salute.

Nella giornata di ieri, la zona di Brindisi era stata la più colpita dal maltempo. A causa della pioggia intensa, a Rosa Marina di Ostuni, in provincia di Brindisi, una donna di 48 anni è rimasta bloccata nella propria auto rimasta ferma in un sottopasso completamente allagato. In suo soccorso, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Fasano che l’hanno raggiunta percorrendo circa trenta metri immersi completamente nell’acqua mista a fango che, in alcuni punti del sottopasso, toccava circa 1,50 metri di profondità. Immersa col veicolo per circa 60cm nella parte anteriore, la donna ha trovato rifugio sul sedile posteriore da dove è stata estratta e trasportata in spalla da un militare. Visibilmente provata, ha ricevuto le prime cure dal personale del 118 e successivamente nell’ospedale di Ostuni per accertamenti.

