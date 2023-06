Maltempo, pomeriggio di forti temporali in Piemonte: colpita anche Torino

MeteoWeb

Forti temporali sono in atto sul Piemonte occidentale, in particolare nell’area di Torino e Asti, con nubifragi e possibili grandinate. Temporale in atto anche sulla città di Torino, dove sono già caduti 18mm di pioggia nella zona nord della città. Segnaliamo anche 13mm ad Ala di Stura, nel Torinese, e 15mm a San Damicano Macra, nel Cuneese. Sarà una domenica pomeriggio molto instabile sul Piemonte, con il rischio di temporali violenti, anche a carattere di supercella in grado di produrre grandinate di medio-grandi dimensioni. I temporali in atto sono in moto verso est-nordest.

