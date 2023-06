Il maltempo crea problemi ai treni: stop alla circolazione in alcune tratte in Umbria e Campania

MeteoWeb

Il maltempo che in queste ore sta colpendo l’Italia fa registrare problemi nella circolazione dei treni. In particolare, è stata interrotta una tratta della Circumvesuviana, secondo quanto comunica l’Ente Autonomo Volturno, società che gestisce tra le altre le linee vesuviane. In una nota, la società fa sapere come ”causa problema tecnico alla stazione di Saviano in seguito ad avverse condizioni metereologiche, la circolazione è interrotta tra Nola e Scisciano”. In particolare, da ciò che si apprende, il treno delle 15:44 da Baiano per Napoli è fermo a Scisciano, e quello delle 16:08 da Baiano per Napoli è fermo a Nola.

Restando in Campania, anche oggi il Sannio è stato interessato da un violento nubifragio e, in alcune aree come la Valle Telesina, da una grandinata copiosa. Ed è proprio quest’ultima a destare maggiore preoccupazione nel mondo agricolo locale, caratterizzato dalla massiccia presenza di vigneti. “Il maltempo torna a fare danni alle nostre aziende agricole e devasta interi vigneti. In queste ore registriamo grande preoccupazione di nostri associati e chiediamo a gran voce alle istituzioni, a tutti i livelli, di intervenire in tempi stretti con misure di sostegno concreto per i tanti imprenditori agricoli che non devono essere lasciati soli“, ha detto il Presidente di Cia Benevento, Carmine Fusco.

Problemi per i treni anche in Umbria, con piccoli smottamenti di terreno che stanno interessando la linea ferroviaria tra Terni e Giuncano: la circolazione è stata precauzionalmente sospesa. Lo si apprende da Trenitalia, secondo cui la presenza di detriti sulla linea è dovuta alle condizioni meteo. I detriti fangosi provengono da una strada sovrastante la ferrovia. Sulla zona si è abbattuto un forte temporale poi spostatosi nello Spoletino. Il fango avrebbe invaso la strada a ridosso dei binari, finendo poi in parte su di essi. Il tratto interessato si trova lungo la linea Roma-Ancona. Sul posto sono intervenute le squadre dei tecnici di rete Ferroviaria italiana (società capofila del polo infrastrutture del gruppo FS italiane) per verificare la situazione e ripristinare al più presto la circolazione. L’attivazione del servizio con gli autobus consente comunque ai passeggeri di proseguire il viaggio.