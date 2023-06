Maltempo Puglia: danni a vigneti e ciliegie dopo le piogge

MeteoWeb

Coldiretti Puglia segnala vigneti danneggiati e perdite per le imprese agricole pugliese a causa del maltempo: “I vigneti in provincia di Taranto continuano ad essere flagellati dalla repentine ondate di maltempo, con bombe d’acqua e nubifragi che si scagliano con fenomeni brevi ma di intensi“. L’ultimo nubifragio si è abbattuto sui vigneti tra Manduria e Sava, nel Tarantino. “E’ l’ultimo effetto del clima pazzo, con il meccanismo del Fondo di Solidarietà Nazionale che così com’è non risponde più alla complessità, violenza e frequenza degli eventi calamitosi, ma anche il meccanismo assicurativo deve essere rivisto“, afferma il presidente di Coldiretti Taranto, Alfonso Cavallo.

Solo a maggio in Puglia sono caduti oltre 1300 mm di pioggia, una ondata di maltempo che – sottolinea la Coldiretti regionale – ha tra l’altro strappato i teli dell’uva da tavola, ha fatto crollare dell’80% la produzione di miele e del 100% le ciliegie primizie come le Bigarreau, ma ha provocato anche frane e alluvioni in una regione dove 9 comuni su 10 pari all’89% del totale sono a rischio idrogeologico anche per effetto del cambiamento climatico che aggrava lo stato di salute di un territorio già molto fragile per la cementificazione e l’abbandono.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: