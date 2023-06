Maltempo, in Puglia “9 eventi estremi in 7 giorni, gravi danni”

MeteoWeb

Nove eventi estremi negli ultimi sette giorni hanno provocato danni ingenti alle imprese agricole pugliesi: è quanto ha rilevato un monitoraggio di Coldiretti Puglia: “Frutta e ortaggi distrutti dalla grandine teloni di uva da tavola strappati dal vento, foraggio per l’alimentazione degli animali perduto, trapianti in enorme ritardo per i campi resi impraticabili per le bombe d’acqua, colture affogate dai nubifragi, con il maltempo che ha colpito a macchia di leopardo la Puglia, provocando danni ingenti all’agricoltura,” ha riportato l’associazione.

Una violenta grandinata ha colpito ortaggi e pomodori in pieno campo in provincia di Lecce, con epicentro a Corigliano ma le recenti straordinarie precipitazioni non hanno risparmiato il settore vitivinicolo creando un ambiente favorevole alla diffusione della peronospora, una malattia fungina che può causare gravi danni alle viti e compromettere a capacità produttiva dei vigneti.

“Le ondate di maltempo con le piogge improvvise e torrenziali fuori stagione – sostiene Coldiretti – stanno ritardando il trapianto dei pomodori, mentre permane l’aumento dei costi di produzione del 30%, quando allo scaffale si paga più la bottiglia che il pomodoro, ma con le bombe d’acqua che hanno allagato le campagne è andato perso il 50% del foraggio per alimentare gli animali nelle stalle, perché è stato allettato dalle violenti piogge e snaturato per cui risulta duro e privo delle sostanze nutritive, con ritardi di oltre 15 giorni nella raccolta“.

