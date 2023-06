Maltempo: a Ravenna migliorano le acque del canale

MeteoWeb

Le condizioni dell’acqua del Destra Reno, il canale ravennate diventato scuro nei giorni scorsi con una forte moria di pesci, continuano a migliorare. Il processo di miglioramento, seppur lento in considerazione delle forti criticità di partenza, secondo il Comune della città romagnola è comunque costante. Così come non si sono mai fermate le azioni di Ausl Romagna, Arpae, Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale e Comune finalizzate a risolvere le problematiche causate dalle recenti alluvioni. Tra gli interventi a partire da martedì scorso, figurano l’immissione di acqua pulita da parte del Consorzio, sia dal Santerno che dal canale emiliano romagnolo attraverso il Fosso Vecchio.

E da oggi l’immissione di acque da altri corsi è stata ulteriormente intensificata, con prelievi dal Reno direttamente indirizzati all’inizio del canale Destra Reno a Conselice. Fin dall’inizio della scorsa settimana si è proceduto alla rimozione del pesce in prossimità del ponte Chiavica di Mandriole; e le panne assorbenti, collocate per scongiurare il deflusso a mare di eventuali olii e idrocarburi presenti in superficie, saranno nei prossimi giorni rimosse e sostituite.

Non si registrano problematiche della qualità dell’aria. Oggi infine sono stati prelevati ulteriori campioni di acqua nel breve tratto di mare ancora interdetto alla balneazione a Casal Borsetti, dalla foce del canale Destra Reno fino all’altezza di via delle Gardenie: i risultati delle analisi sono attesi nei prossimi giorni. Già da ieri – conclude la nota del Comune – si notava comunque un miglioramento delle condizioni dell’acqua all’altezza del ponte Chiavica: per cui si auspica che nel giro di qualche giorno i valori alla foce del Destre Reno rientrino nei limiti stabiliti dalla legge per la balneazione.