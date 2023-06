Maltempo Reggio Emilia: quattro persone sfollate a Scandiano

MeteoWeb

Quattro persone sfollate a Scandiano a causa del violento nubifragio che si è abbattuto oggi pomeriggio nel comprensorio ceramico in provincia di Reggio Emilia. Si tratta di un nucleo familiare che vive in un’abitazione di via Canaletto, invasa dall’acqua e dal fango dopo l’esondazione di un canale del fiume Secchia. La casa al momento è inagibile. I quattro trascorreranno la notte in un albergo sovvenzionato dal Comune.

A Sant’Antonino di Casalgrande, in via Statale, altre quattro persone sono state salvate dai vigili del fuoco e dai carabinieri dopo essere rimaste bloccate al piano seminterrato di una farmacia. Portato in salvo anche un uomo di 49 anni che in via Castello, sempre a Sant’Antonino, si era rifugiato sul tetto del suo furgone dopo che il livello dell’acqua era salito fino a sommergerlo quasi del tutto. Sono in corso ancora le operazioni dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali per ripristinare le strade e i tratti chiusi temporaneamente.