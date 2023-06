Maltempo: la Regione Molise chiede il riconoscimento dello stato di calamità

MeteoWeb

La Regione Molise, in considerazione dei gravi danni che sta subendo il settore agricolo a causa del perdurare del maltempo, ha inviato una nota al Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, chiedendo il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Da una ricognizione sul territorio operata dalla struttura tecnica di Coldiretti è emerso che particolarmente colpita è stata l’area del Basso Molise, in particolare nei territori dei comuni di Campomarino, Portocannone, Guglionesi e San Marino in Pensilis, dove i viticoltori, a causa del ristagno di acqua, per giorni non sono riusciti ad entrare sui campi per poter svolgere i trattamenti necessari a contrastare l’attacco di alcuni parassiti della vite. I danni però, ha reso noto Coldiretti, non si fermano qui. In gran parte compromessi risultano anche i frutteti e il settore dell’apicoltura. Problemi seri, si evidenziano anche a carico del comparto zootecnico. “Interi campi di foraggio rischiano di marcire a causa delle piogge incessanti, una mannaia che si abbatterà a breve sugli allevatori costretti ad acquistare il fieno, non potendo utilizzare quello che producono, con evidenti aggravi di costi e difficoltà logistiche dovute alla fatiscenza della rete viaria regionale che crea enormi difficoltà nella consegna delle merci. A tutto ciò si aggiungono danni di natura strutturale agli impianti di irrigazione e/o ai sistemi di drenaggio, spesso causati da inondazioni dovute allo straripamento di corsi d’acqua“.

