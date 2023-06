Maltempo: al via riunione governo-enti locali a palazzo Chigi

MeteoWeb

In corso l’incontro del governo con i presidenti delle Regioni, delle Province e i sindaci dei comuni alluvionati. Per il governo sono presenti al tavolo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Anna Maria Bernini, Marina Calderone, Roberto Calderoli, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Nello Musumeci, Matteo Piantedosi, Daniela Santanchè, Orazio Schillaci e Giuseppe Valditara. Per il territorio, i governatori Stefano Bonaccini, Francesco Acquaroli ed Eugenio Giani, i sindaci di Rimini Jamil Sadegholvaad, di Cesena Enzo Lattuca, di Ravenna Michele de Pascale, di Bologna Matteo Lepore e di Forli Gian Luca Zattini, i presidenti della provincia di Pesaro/Urbino Giuseppe Paolini, di Modena Fabio Braglia e di Reggio Emilia Giorgio Zanni.

“Questo è un tavolo operativo che serve per stabilire gli interventi necessari per fronteggiare i danni, per discutere su cosa fare e su come agire al meglio,” ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aprendo l’incontro. Il premier ha spiegato che il tavolo “sarà permanente, in attesa della definizione della struttura commissariale” e sarà coordinato all’interno del governo dal ministro della Protezione civile e delle politiche del Mare, Nello Musumeci.