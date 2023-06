Maltempo Sardegna, maxi voragine a Cagliari: il nubifragio squarcia 2 strade | FOTO

MeteoWeb

Una maxi voragine ha squarciato l’asfalto in via Trentino, a Cagliari, proprio dietro il polo umanistico dell’Università. Il cedimento del manto stradale è stato provocato dal nubifragio che ieri si è abbattuto sulla città. Vigili del Fuoco e polizia municipale sono al lavoro per transennare l’area. Stessa situazione in viale Ciusa, dove si è aperta una voragine di 2 metri.

