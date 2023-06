Maltempo Sardegna: ponte a rischio crollo, Banari quasi isolato

MeteoWeb

Dopo l’ondata di maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuta sul Meilogu, gli abitanti di Banari sono quasi isolati. La SP41bis che collega il paese con Siligo è stata chiusa su ordinanza della Provincia, tagliando l’unica connessione rapida con Banari. La chiusura della strada è stata disposta per ragioni di sicurezza: l’antico ponticello romano che sovrasta il rio Banzos è parzialmente crollato. Oggi i tecnici della Provincia dovrebbero effettuare un nuovo sopralluogo per valutare l’entità dei danni e predisporre gli interventi necessari.

