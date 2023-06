Maltempo, temporali in Sardegna: strade invase dal fango a Teti

MeteoWeb

Altra giornata di temporali in Sardegna; colpita in particolare la metà orientale dell’isola. Si registrano, per esempio, 31mm a Desulo, 21mm a Ovodda, 20mm a Tertenia,18mm a Orosei e Sant’Anna-Lodè. Un violento acquazzone ha investito Teti, nel Nuorese, provocando un fiume di acqua mista a grandine e fango nelle strade del paese. In poco tempo, le vie del borgo sono state allagate ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Nuoro per liberare i pozzetti a valle del paese. I pompieri, insieme ai tecnici del comune, stanno lavorando per verificare il motivo del rigonfiamento della strada principale del paese dopo le acque piovane.

