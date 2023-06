Maltempo, nubifragi in Sardegna: Sulcis Iglesiente sott’acqua, situazione critica a Fluminimaggiore | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Sta piovendo intensamente in queste ore, come previsto, nel Sud Sardegna, in particolar modo nel Sulcis Iglesiente. Gravi allagamenti e conseguenti danni si segnalano in particolare a Fluminimaggiore, Iglesias, Nebida e altri piccoli centri. Precipitazioni intense anche a Guspini dove sono caduti circa 20 mm in breve tempo. Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, ha convocato il Coc. “Ho riunito in questo momento il centro operativo comunale per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di criticità. Si consiglia a tutti i nostri concittadini di limitare il più possibile gli spostamenti in particolare verso la frazione di Nebida“.

Piogge torrenziali travolgono Fluminimaggiore

Maltempo Sardegna, gravi allagamenti a Fluminimaggiore

Forte maltempo in Sardegna, le immagini da Fluminimaggiore

