Maltempo, forti temporali in Sicilia: nubifragi sul Messinese

In questa giornata di forte maltempo sull’Italia, a causa della risalita di un ciclone dal Maghreb, forti temporali stanno colpendo anche la Sicilia. In particolare, nubifragi stanno interessando il Messinese tirrenico, specie l’area dei Nebrodi. Sono già caduti 40mm di pioggia a Terme Vigliatore, 38mm a Cesarò, 29mm a Barcellona Pozzo di Gotto, 20mm a Floresta, 17mm a Montalbano Elicona, 15mm a Falcone, 11mm a Torregrotta, 8mm a Pace del Mela.

Attenzione alla giornata di domani, giovedì 15 giugno, quando forti temporali colpiranno la metà orientale della regione, con il rischio nubifragi che potranno creare criticità.

