Maltempo, violento temporale con downburst su Taranto: 120mm in poco tempo, allagamenti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Continua anche oggi l’instabilità sull’Italia, con forti temporali in atto su diverse regioni. Un violento temporale ha colpito la città di Taranto, scaricando circa 120mm di pioggia in poco tempo, di cui 100mm solo in mezz’ora. La città è stata sferzata anche da forti raffiche di vento lineare (downburst) e grandine, associate al temporale, come dimostrano le impressionanti immagini a corredo dell’articolo. Si registrano allagamenti diffusi al quartiere Paolo VI e strade trasformate in fiumi a causa della pioggia, con alcune auto rimaste bloccate nell’acqua. Disagi anche negli uffici comunali. Invasi da acqua e fango anche i parcheggi del centro commerciale. Sono in corso interventi di Vigili del Fuoco e forze dell’ordine.

A causa del nubifragio, è crollato il controsoffitto in un’aula della scuola media Pirandello al quartiere Paolo VI di Taranto. Non si registrano feriti. La dirigente scolastica aveva fatto evacuare la scuola dopo che i docenti avevano segnalato che l’acqua cominciava ad entrare nelle classi. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia locale ed i tecnici comunali.

Allagamenti a Taranto dopo il nubifragio

Forte temporale con downburst a Taranto

Fore nubifragio e downburst a Taranto

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Foto







/