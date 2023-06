Maltempo Torino: sottopasso allagato a Pinerolo, chiuso tratto sulla SS589

MeteoWeb

Sulla SS589 “dei laghi di Avigliana” è provvisoriamente chiuso il tratto al km 30,050, a Pinerolo, in provincia di Torino, a causa dell’allagamento di un sottopasso. Sul posto il personale delle forze dell’ordine e di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: