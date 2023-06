Maltempo Toscana, acquazzone a Grosseto: una donna resta bloccata in auto dall’acqua

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito oggi la Toscana. Nelle ultime 24 ore, sono caduti 62mm di pioggia a Bettolle, 56mm a Calzalunga, 49mm a Ripescia, 48mm a Libbiano, Tendola, 41mm a Retignano. In mattinata, un violento acquazzone ha colpito la zona di Grosseto. Una donna è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco in via Genova. La donna, rimasta intrappolata nella sua auto, è stata tratta in salvo e portata in zona sicura. I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche in via Aurelia Nord per l’abbattimento di alcune parti pericolanti di un edificio.

In provincia di Pisa, un violento acquazzone ha colpito nel pomeriggio la zona di San Miniato: in particolare in località La Scala, i pompieri hanno operato con 4 squadre per interventi connessi a intense precipitazioni piovose. La situazione è in attenuazione e ci sono al momento una decina di interventi in coda.

