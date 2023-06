Maltempo Toscana, nubifragio a Siena: le strade diventano fiumi | VIDEO

MeteoWeb

Le squadre del Comune di Siena sono state subito attivate dopo il nubifragio che si è abbattuto sulla città e sul territorio comunale. Ben 28 mm si sono registrati in meno di 2 ore, con un crollo termico di circa 7°C tra le 12 e le 12:30. Gli operai dell’amministrazione, in particolare, sono intervenuti per un piccolo allagamento alla scuola ”Agnoletti” (immediatamente risolto), alcune piccole frane e alcuni rami d’albero caduti sulle strade, oltre ad alcuni tombini con eccessiva pressione d’acqua e alcuni cassonetti trascinati. Tutte le criticità registrate sono sotto controllo.

Maltempo, strade allagate a Siena

