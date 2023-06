Maltempo Toscana, violento temporale su Orbetello: allerta gialla anche domani

MeteoWeb

“Il violento temporale che ha colpito la zona di Orbetello con oltre 80 mm in un’ora è in attenuazione. In serata e nella giornata di domani possibili nuovi temporali anche di forte intensità, in particolare su costa e zone occidentali”. Lo fa sapere il governatore della Toscana, Eugenio Giani. La protezione civile della Toscana ha prorogato l’allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico su tutta la Regione anche per l’intera giornata di domani. Possibilità di forti precipitazioni e temporali ovunque, associati a colpi di vento e grandinate.