Maltempo Umbria, nubifragi nel Perugino e nell’Orvietano: esonda il fiume Tiscio, allagamenti e frane | VIDEO

Violenti temporali hanno provocato nubifragi oggi pomeriggio in Umbria, in particolare nel Perugino. Segnaliamo 68mm di pioggia caduti ad Armenzano, frazione di Assisi, 49mm a Nocera Umbra, 36mm a Marsciano, 22mm a Bastia Umbra. Il fiume Tescio ha iniziato ad esondare ma, riferiscono i Vigili del fuoco, ancora non è stimabile l’area interessata. Si segnala almeno un’auto trascinata via dalla furia del torrente e frane e smottamenti su tutta l’asta del fiume e rii limitrofi. Tra le località che hanno subito gli effetti peggiori Ponte Grande e Pian della Pieve. Attualmente anche il reparto di Radiologia ad Assisi è allagato.

Copiose precipitazioni accompagnate da grandine hanno interessato anche il territorio di Orvieto, come riferisce il Comune. Le precipitazioni hanno causato allagamenti e cadute di rami. La situazione più complessa si è registrata nella zona industriale di Fontanelle di Bardano. “Le canalizzazioni delle acque hanno provocato il sollevamento dei coperchi della fognatura con fuoriuscita di acqua che si è infiltrata sotto il manto stradale e si è riversata nel sottopasso ferroviario allagandolo per circa 50 centimetri”, riferisce ancora il Comune di Orvieto. Alcune attività e abitazioni sono rimaste isolate per circa due ore. Sul posto sono intervenuti i volontari del gruppo comunale della Protezione civile di Orvieto e la situazione è tornata alla normalità nel tardo pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: