Maltempo USA: ritardi o cancellazioni per oltre 2.000 voli

Oltre duemila voli sono stati cancellati o hanno subito ritardi in tutti gli Stati Uniti questa mattina, a causa del maltempo che ha colpito diverse zone del Paese, soprattutto nel Sud-Est. Stando ai dati pubblicati da FlightAware, società specializzata nel tracciamento dei voli in tempo reale, questa mattina sono stati cancellati 660 voli, mentre altri 1.400 hanno subito ritardi o sono stati rinviati. Gli impatti più rilevanti sono stati registrati dai vettori United Airlines e Delta, rispettivamente con 174 e 157 cancellazioni.

Le tempeste hanno colpito diverse regioni in Arkansas, in Tennessee, in Mississippi e in Ohio, a partire dalla serata di ieri. Ad oggi, sono più di 700 mila le persone che sono rimaste senza corrente a causa del maltempo.