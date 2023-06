Maltempo, spettacolare vortice nel cuore della pianura Padana provoca nubifragi tra Veneto e Lombardia

MeteoWeb

Sabato 3 giugno dai connotati autunnali per il forte maltempo che imperversa nel cuore della pianura Padana. Tra Veneto e Lombardia s’è formato uno spettacolare vortice di maltempo ben visibile dalle immagini satellitari. Una sorta di piccolo “uragano padano” che sta provocando piogge torrenziali su una area molto vasta, mantenendo le temperature sotto i +20°C in pieno giorno, circostanza rarissima per questo periodo dell’anno nella zona.

Solo stamani sono caduti ben 59mm di pioggia a Montichiari, 58mm ad Ottobiano, 54mm a Mazzano, 46mm a Trigolo e Castel d’Azzano, 36mm a Centenaro di Lonato del Garda, 35mm a Ghedi, 34mm a Soresina, 33mm a Castrezzato, 31mm a Prevalle, Pozzolengo e Monzambano, 30mm a Desenzano del Garda, 28mm a Credera Rubbiano e Sant’Angelo Lodigiano, 29mm a Verona, 27mm a Vigasio, Vidigulfo, Cenate Sopra, Bione e Caleppio di Settala, 26mm a Casarile.

Già nella notte un’altra sfuriata temporalesca aveva interessato la scorsa notte la zona pedemontana veneta tra Bassano, Cassola (Vicenza) e altri comuni limitrofi. I vigili del fuoco locali, del distaccamento volontari di Thiene (Vicenza) e del comando di Vicenza hanno effettuato circa venti interventi, soprattutto per danni d’acqua e grandine.

Spettacolari le immagini satellitari in diretta, che mostrano il vortice in pianura Padana – generato dalla forte instabilità di queste ore – ma anche l’ormai consueta termo convezione pomeridiana nelle zone interne di tutto l’Appennino, dove sarà un altro pomeriggio di maltempo estremo.

