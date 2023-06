Mamma e figlio cadono dal traghetto tra Polonia e Svezia, avviate le ricerche

MeteoWeb

Due persone sono cadute in mare dal traghetto Stena Spirit, in viaggio dalla Polonia alla Svezia: “Un bambino di sette anni è caduto in acqua e sua madre si è tuffata dopo di lui” per cercare di salvarlo, ha dichiarato il coordinatore dei soccorsi, Anders Lännholm, come riferisce l’agenzia di stampa svedese Tt. Il traghetto si trovava a metà strada tra la Polonia e il porto di Karlskrona, nel sud della Svezia. E’ stata avviata una maxi operazione di ricerca in mare con due elicotteri e diverse navi tra cui alcune della Nato che si trovavano in zona.