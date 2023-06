Marche, inaugurato il centro formativo nell’ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia

MeteoWeb

Si è svolta l’inaugurazione del Centro formativo di Belvedere a Fabriano riqualificato nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia. Il progetto, denominato Firespill, ‘Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level’, ha permesso di creare una struttura da adibire a Centro di Formazione per i volontari della Protezione Civile. Il progetto pilota della Regione Marche parte dall’idea di ammodernare e adattare un villaggio di alloggi temporanei (casette di legno) che era stato utilizzato durante il terremoto del 1997 per accogliere la popolazione sfollata della zona di FABRIANO.

La direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio della Regione Marche, d’intesa con il Comune di Fabriano, ha stipulato un contratto di comodato d’uso gratuito per gli alloggi da adibire a Centro di formazione per i volontari della Protezione Civile. Obiettivo raggiunto nell’ambito del progetto europeo, spiega l’assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi: ”Recuperare e riutilizzare strutture con fondi europei che erano state destinate all’emergenza ai fini di creare un Centro di formazione destinato al Volontariato di Protezione civile rappresenta un grande risultato. Vengono infatti contemporaneamente raggiunti obiettivi importanti per il nostro territorio e per la comunità come la sostenibilità ambientale della riconversione di strutture già esistenti, la creazione di un polo dedicato alla Prevenzione e, non da ultimo, l’efficace e virtuoso utilizzo di fondi europei”.

La struttura è composta da 16 casette in legno riscaldate che possono ospitare 4 persone ciascuna dotate di cucina, bagno e sala da pranzo; una struttura più ampia funge da area ristoro. L’aula destinata alla formazione è attrezzata per 50 posti. Le casette si trovano all’interno di un’area densamente boschiva e sono stati quindi utilizzati negli ultimi anni principalmente per attività di formazione dei volontari della protezione civile alle attività dell’Aib.

Il progetto Firespill interreg Ita-HR – 2014/2020 ha finanziato i lavori di ripristino e riqualificazione degli impianti elettrici e di rete dell’edificio, l’importo complessivo è stato di 95.000 euro. Il Centro di formazione è stato dotato di PC, notebook e apparati di rete per postazioni di lavoro nelle aule per un importo complessivo di 55.837,23 euro. Il materiale sarà consegnato e messo in opera il giorno dell’inaugurazione nel corso della quale verranno illustrati gli obiettivi raggiunti nell’ambito del Progetto europeo.