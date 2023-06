Margherita Hack: a Bologna una serata commemorativa tra stelle, bici, spaghetti e non solo

MeteoWeb

Il 29 giugno 2023 moriva Margherita Hack, uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano e non solo, ricordata per i suoi incredibili meriti in ambito scientifico e per il suo carisma magnetico. A dieci anni dalla scomparsa, domani 29 giugno, Sofos APS – con il contributo della Città Metropolitana di Bologna e del Comune di Bologna nell’ambito di Bologna Estate – organizza una serata commemorativa presso il cortile del Casalone a Bologna.

La serata vedrà la presenza di Flavio Fusi Pecci, astronomo INAF/SAit/Sofos, amico e collega di Margherita Hack, e la partecipazione dell’attrice Gigliola Fuiano, che insieme tracceranno un ritratto a tutto tondo, umano e scientifico, di questo grande e amato personaggio, i cui interessi e le cui passioni andavano al di là del suo lavoro.

Nel corso della serata, saranno inoltre proiettati diversi videoclip in cui amici e colleghi di Margherita ci racconteranno aneddoti sulla sua vita.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. In caso di pioggia sarà annullato.