Marsilio: “Dall’Abruzzo 2 milioni alla Romagna, ricambiamo la generosità post sisma”

”Nel 2009 in occasione del terremoto dell’Aquila abbiamo ricevuto la donazione di due milioni di euro dalla Regione Emilia Romagna, che oggi stiamo utilizzando per la realizzazione della centrale 118. La Regione Emilia Romagna ha garantito e mantenuto questo finanziamento nonostante i troppi anni di ritardo con cui è partito il progetto. Dopo l’alluvione e i pesantissimi danni che hanno subíto ci siamo sentiti in dovere di ricambiare questa generosità e stringere ulteriormente questo vincolo di solidarietà che unisce il popolo abruzzese e quello emiliano-romagnolo.”

“Avevo personalmente anticipato al mio collega Stefano Bonaccini questa nostra volontà, oggi abbiamo portato il finanziamento, di due milioni, in Giunta e spero che presto il Consiglio regionale lo approvi così da mettere a disposizione per il prossimo esercizio finanziario 2024 questa risorsa che sarà utilizzata per uno o più opere che ci verranno indicate dalla Regione Emilia Romagna”. Lo dichiara il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.