Mattarella: “l’Italia farà la sua parte per la sostenibilità e la prosperità del pianeta”

“La Repubblica Italiana è chiamata a fare la sua parte” per una “diplomazia della crescita, della crescita sostenibile, in occasione degli appuntamenti multilaterali dei prossimi mesi, a partire dal secondo vertice Onu sui Sistemi alimentari di luglio, in seno al G20 e alla COP28 sul clima. Nel 2024, con la presidenza del G7, l’Italia avrà inoltre la possibilità di orientare l’agenda dei lavori verso un coordinamento con i Paesi partner con uno sguardo di lungo periodo“: è quanto ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Palermo al XVI Simposio Cotec sul tema ”Innovazione nella finanza sostenibile”, insieme al Re di Spagna, Filippo VI, e al Presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo De Sousa. “Sicurezza alimentare, clima, energia e investimenti in infrastrutture sostenibili saranno aree di interesse, con riferimento particolare al continente africano. È in gioco la prosperità dell’intero pianeta,” ha sottolineato il Capo dello Stato.