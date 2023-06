Maturità 2023: le tracce della prima prova, una è dedicata a Piero Angela

MeteoWeb

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato sul suo portale la chiave ministeriale per decrittare il testo della prima prova scritta contenuta nel plico telematico. E’ quindi partito ufficialmente l’esame di maturità 2023.

Tra le tracce proposte ai maturandi, Moravia con un brano tratto da “Gli Indifferenti”, Salvatore Quasimodo con “Alla nuova luna”‘ che fa parte della raccolta “La Terra impareggiabile”, il brano “Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp” tratto da un testo Marco Belpoliti. “L’idea di nazione” con un testo tratto da Federico Chabod è una delle tipologie di tipo B “Analisi e produzione di un testo argomentativo”, così come Oriana Fallaci e la sua “Intervista con la storia”. Una delle tracce verte anche sul libro “10 cose che ho imparato”, l’ultima opera-testamento di Piero Angela edita nel 2022.

Tra le tracce, per il tema di attualità (tipologia C), c’è un commento alla Lettera aperta al ministro Bianchi sull’esame di Maturità, il documento inviato nel 2021 dal mondo accademico e culturale all’allora ministro dell’Istruzione, in piena pandemia, per chiedere di reintrodurre le prove scritte alla maturità, abolite per il rischio contagio.