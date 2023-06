MeteoWeb

È un brano di Seneca dal titolo “Chi è saggio non segue il volgo” quello scelto per la seconda prova scritta dell’esame di stato per i licei classici. Il brano sarebbe tratto da “Lettere morali a Lucilio”. Gli studenti hanno a disposizione 6 ore per svolgere la prova.

Sono 536.008 in totale gli studenti coinvolti quest’anno, per un totale 27.895 classi. La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è Licei 267.758; Istituti Tecnici 173.892; Istituti Professionali 94.358.