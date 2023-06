Meteo Belluno: a maggio temperature nella norma e forti episodi di maltempo | DATI

MeteoWeb

Il mese di maggio 2023 “è risultato normale per le temperature, ma meno soleggiato e più instabile del consueto, oltre che più piovoso sulle zone settentrionali della provincia” di Belluno, secondo l’analisi mensile di Arpa Veneto. “Il terzo ed ultimo mese della primavera meteorologica, che normalmente risulta già di suo, assieme a giugno, il più instabile dell’anno, questa volta ha presentato i propri caratteri in maniera ancora più accentuata, con soli 3 giorni di bel tempo (negli ultimi 30 anni andò peggio solo nel 2018) e ben 8 giornate di prevalente maltempo (come nel 1996, 2002 e 2013). Ad eccezione di tre brevi episodi con condizioni di alta pressione, centrati attorno ai giorni 4, 22 e 25, il Mediterraneo è stato sede di frequenti e talora durature circolazioni depressionarie, con masse di aria molto instabile e talora anche fredde, come nel periodo dal 10 al 14”.

“Le temperature medie mensili sono risultate perfettamente in linea con le medie di riferimento, anche se vanno segnalate alcune oscillazioni/anomalie nel corso del mese, che però alla fine si sono annullate. Lo zero termico è variato fra un minimo di 2130 m del giorno 13 ed un massimo di 3330 m del giorno 26. La temperatura media di Belluno di questi primi 5 mesi dell’anno è risultata 0.3°C superiore alla media pluriennale.

Le precipitazioni totali mensili sono state pressoché normali sulle zone centro meridionali della provincia, mentre su quelle settentrionali (alto Agordino, Ampezzano-Val Boite, Cadore-Comelico) è piovuto il 40-60% in più. Il principale episodio di maltempo si è avuto fra il 10 e l’11. La frequenza delle piogge è stata nettamente più alta del consueto, con 17-21 giorni piovosi, contro una media di 12-14. Durante il citato episodio di maltempo la neve è caduta copiosa oltre i 2000 m, con 20-50 cm di neve fresca in circa 48 ore. Il bilancio pluviometrico da inizio anno mostra ora deficit più contenuti rispetto al mese precedente, pur risultando ancora moderati sulle zone centro-meridionali della provincia (-15/-40%). Sulle aree più settentrionali, invece, la situazione, per quanto concerne la scarsità di piogge nel primo quadrimestre del 2023, è migliorata sensibilmente (scarti nulli o non significativi).

Eventi o fenomeni particolari da ricordare di questo mese:

Giorni 10 e 11: a Monti Alti di Ornella (2227 m), sopra Arabba, cadono 57 cm di neve fresca in circa 48 ore

Giorno 28: nel pomeriggio un fortissimo temporale investe le aree nord-orientali di Belluno (fra Cavarzano, Cusighe e l’aeroporto) ma anche la frazione di Sopracroda. In un’ora cadono 64 mm di pioggia, di cui ben 45 mm in mezz’ora, il valore più alto, per Belluno, degli ultimi 30 anni). Si verificano numerosi allagamenti e locali dissesti e danni da raffiche di vento.

In tutto si sono avuti 3 giorni soleggiati, 20 variabili o nuvolosi e 8 giorni di prevalente maltempo“, conclude l’analisi di Arpa Veneto, che ha curato anche i seguenti grafici e tabelle.