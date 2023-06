Meteo, in Campania la zona con le precipitazioni più alte dell’anno finora: si sfiorano i 1.500mm sui Monti Piacentini | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Sta per concludersi ufficialmente una primavera molto piovosa sull’Italia, funestata anche da alluvioni mortali. Anche in Campania il mese di maggio è risultato molto più piovoso della media. Come indicano le mappe fornite da Campania Meteobook, tutta la fascia centrale della regione, da Nord a Sud, ha ricevuto 200-300mm di pioggia, con picchi di 350-400mm in alcune zone. Di particolare rilevanza i dati pluviometrici che si registrano nella zona dei Picentini Occidentali tra i Monti Mai-Pizzo San Michele e Monte Monna. La stazione di Solofra (Avellino), sul versante Nord dei monti Pizzo San Michele e Monti Mai, ha raggiunto i 1.450mm da inizio anno (quasi 500mm solo nel mese di maggio). La stazione di Castiglione del Genovesi, nel Salernitano, segna 1.300mm finora quest’anno e molte altre stazioni del settore tra i Monti Mai e il Monte Monna registrano tra i 1.300-1.400mm di pioggia annui finora (dati Protezione Civile Campania).

Anche il mese di gennaio 2023 è stato molto abbondante in termini di precipitazioni per l’area. La mappa delle precipitazioni mostra accumuli mensili sui 500mm. A gennaio, l’area era stata colpita anche da una forte nevicata, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto fornite da Pierpaolo Gaudieri e Carmine Risi.

Lo scorso anno, la zona dei Picentini Occidentali tra i Monti Mai-Pizzo San Michele e Monte Monna è stata tra le poche in Italia a varcare la soglia dei 2.000mm annui, soglia che comunque le appartiene come media annua. Anche quest’anno, finora, il settore detiene il valore più alto in Italia come accumulo annuo.