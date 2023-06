Meteo USA: sul Monte Washington il giugno più nevoso mai registrato

MeteoWeb

L’inizio ufficiale dell’estate è dietro l’angolo, ma una località nel Nord-Est degli USA ha recentemente stabilito un record di nevicate a giugno. Il Monte Washington, situato nel nord del New Hampshire, è la vetta più alta degli Stati Uniti nordorientali, con i suoi 1.916 metri. Durante i mesi invernali, la sua vetta è teatro di alcune delle condizioni meteorologiche più estreme del Nord-Est statunitense. Lo scorso febbraio, le temperature sulla cima della montagna sono scese fino a -44°C in occasione di una “visita” del vortice polare sugli Stati Uniti.

Tuttavia, anche il mese di giugno è entrato nei libri dei record. Fino a martedì 13 giugno, la montagna ha registrato 21,3cm di neve nel corso del mese. Questa è la maggior quantità di neve mai osservata a giugno da quando sono iniziate le registrazioni nel 1932 presso l’osservatorio. Secondo le osservazioni meteorologiche, il giorno più nevoso del mese finora è stato il 7 giugno, quando sono caduti 10,7cm di neve. Inoltre, le temperature hanno raggiunto solo +0,5°C quel giorno, una temperatura di molto inferiore alla media storica per quella data.

Anche ad inizio estate, il clima invernale è comune in cima alla montagna. In effetti, la neve cade regolarmente sulla cima della montagna durante il mese di giugno, secondo Dan Pydynowski, meteorologo senior di AccuWeather. Tuttavia, anche se la neve è comune durante la prima metà del mese, i quantitativi totali sono in genere inferiori ai 5cm. Pydynowski afferma che la neve media storica per l’intero mese di giugno è di 3,3cm. “Un’ampia e potente area di bassa pressione ha portato umidità e una massa d’aria anormalmente fredda nel New England”, ha detto Pydynowski. “Ciò ha contribuito a produrre la combinazione che ha portato a un totale di nevicate più elevate rispetto a ciò che si vede tipicamente all’inizio di giugno”.

Secondo Mount Washington Observatory, l’ultima nevicata della stagione si verifica tipicamente tra l’inizio e la metà di giugno.