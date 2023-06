Meteo Veneto, l’anticiclone porta tempo stabile e temperature in aumento: attenzione ai temporali sulle aree montane

MeteoWeb

Da sabato, pressione in aumento sul Mediterraneo per l’instaurarsi di un vasto promontorio anticiclonico di origine africana, che determinerà tempo in prevalenza stabile con un deciso rialzo delle temperature che si porteranno sopra la media del periodo in Veneto. Non saranno del tutto da escludere durante le ore più calde locali e brevi temporali di calore sulle zone montane. Da lunedì l’avvezione in quota di aria più umida dai quadranti occidentali, determinerà sulle zone montane maggiore nuvolosità con aumento della probabilità di precipitazioni.

Pomeriggio/sera di Sabato 17

Cielo sereno in pianura, sulle zone montane poco nuvoloso per sviluppo di modesti cumuli che non si esclude possano dare origine a locali rovesci. Temperature massime in aumento. Venti in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa; in quota deboli/moderati da nord.

Domenica 18

Cielo: Cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso sui rilievi nel pomeriggio per sviluppo di modesti cumuli, più frequenti rispetto a sabato.

Precipitazioni: Saranno possibili locali rovesci/temporali sulle zone montane nel pomeriggio (probabilità bassa 5-25%).

Temperature: Minime in aumento, massime stazionarie o localmente in ulteriore aumento, con valori che tenderanno a portarsi sopra la media del periodo.

Venti: Su costa e pianura limitrofa brezze anche moderate, venti deboli variabili nell’entroterra. In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Mare: Calmo.

Lunedì 19

Cielo: Cielo in prevalenza sereno in pianura, sulle zone montane durante le ore centrali sviluppo di nubi cumuliformi, a tratti anche consistenti.

Precipitazioni: Sulle zone montane dalla tarda mattinata la probabilità di rovesci e temporali aumenterà fino a medio alta (50-75%), non si esclude qualche locale fenomeno anche sulla Pedemontana. Esaurimento delle precipitazioni entro fine giornata.

Temperature: In aumento in entrambi i valori.

Venti: In pianura deboli variabili nell’entroterra, a regime di brezza sulla costa. In quota moderati da sud-ovest.

Mare: Calmo.

Martedì 20

Tempo ancora stabile e in prevalenza soleggiato in pianura, mentre sulle zone montane permarranno condizioni di instabilità durante le ore centrali con sviluppo di nubi irregolari associate a locali rovesci o temporali, specie sulle Dolomiti. Temperature minime stazionarie o in locale aumento, massime in ulteriore aumento. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest.

Mercoledì 21

In pianura in prevalenza soleggiato, sulle zone montane permarrà una certa instabilità durante le ore centrali con sviluppo di nubi irregolari associate a qualche precipitazione locale, meno probabile rispetto ai giorni precedenti. Temperature minime stazionarie in pianura, in aumento sulle zone montane; massime in ulteriore aumento. Venti in quota tesi da sud-ovest.