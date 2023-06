MIMIT: i prezzi dell’ortofrutta al centro della 3ª riunione di allerta rapida

MeteoWeb

Si è svolta ieri la terza riunione della Commissione di allerta rapida per il monitoraggio sui prodotti agricoli, con particolare riferimento alla filiera ortofrutticola. L’incontro, alla presenza del sottosegretario Massimo Bitonci e presieduto dal Garante per la Sorveglianza dei Prezzi, Benedetto Mineo, ha approfondito le dinamiche dei prezzi alla luce dell’andamento degli stessi e delle possibili ripercussioni degli eventi climatici che hanno interessato alcune aree territoriali del nostro Paese.

Durante il confronto tecnico è emerso come il rincaro dei prodotti energetici dei mesi scorsi abbia avuto ripercussioni su tutta la filiera ortofrutticola e che, a ciò, si sono aggiunti i recenti eventi climatici estremi che hanno impattato negativamente sulla produzione italiana.

Tuttavia, la decelerazione del tasso di inflazione, fortemente influenzato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici, come confermato a maggio 2023 dall’ISTAT, potrebbe favorire già nelle prossime settimane una auspicata inversione di tendenza dei dati oggi monitorati.

Il paniere dei prodotti ortofrutticoli resta tuttavia molto ampio e ciò, come ricordato da ISMEA e dalla Borsa merci telematica italiana, consente alle famiglie di scegliere tra i diversi prodotti, a seconda della stagionalità, dell’origine, della disponibilità e del prezzo, a conferma che il sistema ha, nel suo complesso, una capacità di reazione agli eventi avversi, anche grazie anche alle scelte di acquisto dei consumatori.

In generale, come è emerso dall’analisi dei dati all’origine, si sta registrando un’accelerazione del processo di maturazione della frutta di stagione consentendo una maggiore disponibilità di prodotti. Quindi, nelle prossime settimane è lecito attendersi i primi segnali di un processo di normalizzazione dei prezzi, favorendo così una ripresa dei consumi.

Accogliendo l’invito formulato dalle associazioni presenti, il Garante è al lavoro per avviare un’analisi puntuale delle dinamiche dei prezzi di filiera distinguendo la produzione nazionale da quella estera importata, andando a controllare la fase all’origine, ingrosso e consumo, nonché le ricadute delle diverse variabili di costo visto come prezzo sostenuto dal settore agricolo (lavorazione, imballaggio, trasporto, ecc.), che concorrono alla formazione del prezzo finale di vendita, con l’obiettivo di evitare colli di bottiglia e speculazioni. In questo modo, la Commissione continuerà l’azione di monitoraggio della dinamica dei prezzi, a tutela dei consumatori.

Ai lavori hanno partecipato, oltre componenti istituzionali, i rappresentanti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’Agenzia delle entrate, delle associazioni della filiera agricola, dei coltivatori, dei mercati e dell’ortofrutta, delle imprese, delle cooperative e la distribuzione, al fine di valutare in modo completo tutti i meccanismi di formazione del prezzo dei prodotti agricoli e dell’ortofrutta e poter così meglio definire le aspettative dei prossimi mesi anche in base ai segnali emersi nei mercati all’origine.