Missione Artemis II: consegnato il nuovo sistema di comunicazione laser

Il sistema di comunicazione laser per la missione Artemis II è arrivato al Kennedy Space Center per essere integrato con Orion. Il terminale di comunicazione laser di Orion è noto come Orion Artemis II Optical Communications System. Esso fornirà una maggiore velocità di trasmissione dei dati, raggiungendo 260 megabit al secondo, e sarà in grado di trasmettere video e immagini dalla Luna in 4K. Questi forniscono missioni con velocità dati più elevate, il che significa che può inviare e ricevere più informazioni in un’unica trasmissione rispetto ai tradizionali sistemi di onde radio, che la maggior parte delle missioni della NASA utilizza oggi. Questo comporterà la strada per nuove e più complesse scoperte.

“A 260 megabit al secondo, O2O è in grado di inviare video ad alta definizione 4K dalla Luna”, ha affermato Steve Horowitz, project manager di O2O. “Oltre a video e immagini, O2O trasmetterà e riceverà procedure, immagini, piani di volo e fungerà da collegamento tra Orion e il controllo della missione sulla Terra”.