La storica missione suborbitale italiana “Virtute-1” è pronta al lancio: quando e come vedere il volo Virgin Galactic

La lunga attesa è finita: la prima missione suborbitale scientifica italiana “Virtute-1” è pronta al lancio. Virgin Galactic ha fissato la data per quello che definisce il suo “primo volo spaziale commerciale”. La società, parte del Virgin Group del miliardario Richard Branson, ha annunciato che invierà nello Spazio 3 italiani e un istruttore di volo Virgin Galactic il 29 giugno.

Come e quando vedere il lancio

Il livestream del volo verrà trasmesso da Virgin Galactic, a partire dalle 17 ora italiana. La missione partirà dallo Spaceport America del New Mexico, dove Virgin Galactic ospita un hub commerciale.

L’equipaggio

Il sistema di volo spaziale di Virgin Galactic includerà anche 4 piloti sui suoi 2 veicoli: 2 piloti a bordo dell’aereo da trasporto VMS Eve che si innalzerà nell’atmosfera terrestre, e 2 piloti a bordo di SpaceShipTwo VSS Unity che andranno nello Spazio suborbitale con i 4 passeggeri.

I passeggeri includono:

Pantaleone Carlucci , ingegnere del CNR;

, ingegnere del CNR; Colin Bennett , istruttore astronauta alla Virgin Galactic;

, istruttore astronauta alla Virgin Galactic; il colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare, che si sta addestrando per una “futura missione spaziale orbitale” verso la Stazione Spaziale Internazionale;

dell’Aeronautica Militare, che si sta addestrando per una “futura missione spaziale orbitale” verso la Stazione Spaziale Internazionale; il tenente colonnello Angelo Landolfi, medico dell’Aeronautica Militare.

(Lucia Paciucci, CNR Coordination TEAM, è membro backup)

I piloti di VMS Eve sono:

Kelly Latimer , comandante

, comandante Jameel Janjua, pilota

I piloti di VSS Unity sono

Mike Masucci

Nicola Pecile

La missione Virtute-1

La missione, chiamata Galactic 01, è frutto di uno sforzo di ricerca congiunto dell’Aeronautica Militare italiana e del Consiglio Nazionale delle Ricerche chiamato “Virtute-1”.

Il volo di 90 minuti vedrà la cabina di VSS Unity “trasformarsi in un laboratorio scientifico suborbitale per fornire l’ambiente per i payload montati su rack e per consentire all’equipaggio di interagire con i payload indossabili,” ha spiegato Virgin Galactic. Sono previsti 13 esperimenti (un mix di autonomi e gestiti dall’equipaggio) che studieranno la dinamica dei fluidi e materiali sostenibili per applicazioni mediche.

Un tipico profilo di volo vede Eve lasciare la pista con Unity sotto le ali. A 15mila metri, Eve rilascia Unity che poi vola in autonomia. Unity successivamente accende il suo motore a razzo per volare nello Spazio suborbitale. I 4 membri dell’equipaggio a bordo di Unity avranno quindi alcuni minuti di assenza di gravità durante i quali vedranno la curvatura della Terra contro l’oscurità dello Spazio prima di tornare sulla Terra.

Dalla messa a terra ai nuovi veicoli

Unity ha una capacità massima di 6 passeggeri. Ha già volato 5 volte nello Spazio suborbitale, l’ultima volta il 25 maggio. Prima di quel viaggio, aveva volato l’ultima volta nel luglio 2021 prima che Virgin Galactic mettesse a terra Unity and Eve per lavori di manutenzione e aggiornamento allo scopo di consentire ai veicoli di volare più spesso per il servizio commerciale.

Se Galactic 01 dovesse andare secondo i piani, Unity ed Eve voleranno di nuovo in tempi relativamente brevi: il secondo volo, chiamato Galactic 02, è “pianificato per l’inizio di agosto, con voli commerciali mensili successivi,” ha dichiarato Virgin Galactic.

Partecipare a una missione richiederà molti soldi, poiché un biglietto a bordo di VSS Unity costa 450mila dollari. Non prima del 2026, Virgin Galactic lancerà una serie di nuovi aerei spaziali di “classe Delta” in grado di volare nello Spazio una volta alla settimana.

La compagnia è in competizione con Blue Origin, la compagnia di voli spaziali del fondatore di Amazon Jeff Bezos. Il veicolo New Shepard di Blue Origin non è stato lanciato dal settembre 2022, quando ha subito un’anomalia durante un volo di ricerca senza equipaggio.