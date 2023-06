Spazio: successo per l’11ª missione di trasporto orbitale di D-Orbit in 3 anni

MeteoWeb

La società di logistica spaziale e trasporto orbitale D-Orbit ha lanciato “Above the Sky”, l’11ª missione commerciale del suo veicolo di trasferimento orbitale (OTV) ION Satellite Carrier (ION), progettato per rilasciare con precisione i satelliti ed eseguire dimostrazioni orbitali di payload di terzi ospitati a bordo. L’OTV – spiega D-Orbit in una nota – è decollato il 12 giugno 2023 alle 23:19 ora italiana a bordo di un razzo Falcon 9 dallo Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) della base spaziale di Vandenberg in California ed è stato rilasciato con successo 1h20m dopo il decollo in un’orbita eliosincrona di circa 525km.

“Siamo orgogliosi di iniziare la nostra undicesima missione in tre anni e siamo entusiasti di collaborare con così tanti clienti nuovi e ricorrenti“, ha dichiarato Renato Panesi, PhD, cofondatore e Chief Commercial Officer di D-Orbit. “Il nostro fitto programma di lanci previsti per il 2023 è la prova del miglioramento delle nostre capacità, che ci permette di produrre e operare in contemporanea un numero di veicoli in costante crescita“.

ION SCV011, soprannominato “Savvy Simon”, ospita a bordo diversi satelliti, payload e dispenser di satelliti di terzi parti, tra cui Spei Satelles (SpeiSat), un nanosatellite sviluppato dal Politecnico di Torino e dall’Agenzia spaziale Italiana, dotato di sensori avanzati per lo studio degli ambienti spaziali, che trasporta un nano-libro con messaggi di speranza e di pace di Papa Francesco.