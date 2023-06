Mongolfiera prende fuoco: 7 feriti di cui 3 gravi in Svizzera

MeteoWeb

Sette persone sono rimaste ferite, tre in modo grave, nell’incendio di una mongolfiera all’atto del decollo. L’incidente si è verificato nel Canton Zugo, in Svizzera. Lo riferisce la Polizia. Il pallone aerostatico era in fase di decollo dal sito di Mattenboden nel territorio comunale di Hunenberg, quando ha preso fuoco ricadendo pesantemente al suolo. I feriti sono quattro donne e tre uomini di età compresa fra i 28 e i 62 anni. Due donne e un uomo hanno riportato ferite maggiori. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento rapidamente le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Le cause dell’incidente non sono ancora chiare e saranno esaminate dal Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (Sisi). Il Ministero pubblico della Confederazione (Mpc) è stato informato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti 20 Vigili del Fuoco di Huenenberg, diverse ambulanze di Zugo e Kuessnacht am Rigi (Canton Svitto), pattuglie della polizia di Zugo e un membro dell’ispettorato dei Vigili del Fuoco.