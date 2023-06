Il monsone ha raggiunto Delhi e Mumbai nello stesso giorno, l’ultima volta nel 1962

MeteoWeb

Il monsone di Sud/Ovest ieri è arrivato contemporaneamente a Delhi e Mumbai, ha riferito l’India Meteorological Department (IMD). Secondo il meteorologo DS Pai si ripete dunque per la prima volta quanto accaduto 62 anni fa, il 21 giugno del 1961. Le piogge sono approdate nella capitale politico-istituzionale con 2 giorni di anticipo rispetto alla data abituale, mentre hanno raggiunto quella economica con 2 settimane di ritardo. Il ritardo del monsone ha tenuto col fiato sospeso gli agricoltori del centro del subcontinente che, non avendo sistemi di irrigazione alternativi, dipendono dalle piogge per il buon esito del futuro raccolto.

“Adesso è attivo il monsone di Sud/Ovest. Ha coperto l’intero Maharashtra, inclusa Mumbai. Il monsone è arrivato anche in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi e parti di Haryana, Gujarat, Rajasthan, Punjab e Jammu. Andrà avanti nei prossimi due giorni e coprirà anche altre parti,” ha affermato Mrityunjay Mohapatra, direttore generale dell’IMD. Secondo l’esperto, la precipitazione massima registrata a Delhi è di 5 cm e continuerà per i prossimi 2 giorni: “5 cm di pioggia massima registrata a Delhi, la pioggia continuerà per i prossimi 2 giorni. Nella regione di Mumbai sono state registrate precipitazioni massime di 18 cm e anche oggi potrebbero esserci precipitazioni da intense a molto intense. Il monsone è attivo nell’India centrale,” ha affermato Mohapatra.

L’IMD ha spiegato in una nota: “Il monsone di Sud/Ovest è ulteriormente avanzato nelle restanti parti del Mar Arabico centrale, in alcune parti del Mar Arabico settentrionale, nelle restanti parti del Maharashtra tra cui Mumbai, Madhya Pradesh e Uttar Pradesh, Delhi, alcune parti del Gujarat, Rajasthan e Haryana, parti rimanenti dell’Uttarakhand e la maggior parte dell’Himachal Pradesh e alcune altre parti di Jammu, Kashmir e Ladakh, oggi, 25 giugno. Le condizioni sono favorevoli per un’ulteriore avanzata del monsone di Sud/Ovest in alcune altre parti del Gujarat, Rajasthan, Haryana, Punjab e parti rimanenti di Jammu e Kashmir durante i prossimi 2 giorni“.

Ieri forti piogge con fulmini e temporali hanno colpito parti della capitale, portando tregua dal caldo torrido. L’IMD ha emesso un’allerta arancione per Raigad e Ratnagiri mentre forti piogge hanno colpito parti del Maharashtra. Il dipartimento meteorologico ha emesso una “allerta gialla” per Palghar, Mumbai, Thane e Sindhudurg.

Secondo il Centro meteorologico regionale, la città di Mumbai ha ricevuto 104 mm di pioggia e la periferia orientale e la periferia occidentale hanno ricevuto rispettivamente 123 mm e 139 mm di pioggia in 24 ore.