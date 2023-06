Montefiascone, terrapieno crolla su un ristorante, si scava tra le macerie: un morto

MeteoWeb

E’ di un morto al momento il bilancio del crollo un terrapieno avvenuto a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Un parte della parete rocciosa è precipitata sul ristorante-pizzeria “Da Paolo al Miralago” travolgendo la proprietà di via Bandita. A perdere la vita proprio il titolare del locale, Paolo Morincasa. Il suo corspo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sotto shock ma in buone condizioni, il cuoco che si trovava assieme a lui. I carabinieri e i vigili del fuoco corsi sul posto stanno scavando tra le macerie da oltre un’ora, anche a mani nude, alla ricerca di vittime.

I soccorritori sentono arrivare dalla cantina del locale le voci di almeno due uomini che chiedono aiuto perché intrappolati sotto le macerie. Il timore è che ci siano anche altre vittime del crollo. La strada è stata chiusa al traffico. I residenti sono scesi dalle loro case dopo il boato del crollo e attendono di conoscere la gravità di quanto accaduto.

Nella parete interessata dal crollo erano in corso alcuni lavori per realizzare alcune stanze di pertinenza della ristorante-pizzeria. Il crollo è avvenuto intorno alle 11 mentre nella chiesa vicina si stava celebrando un battesimo. “Abbiamo sentito un boato tremendo e poi le sirene di ambulanze e vigili del fuoco”, racconta un testimone.