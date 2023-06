È morta la donna ‘resuscitata’ al suo funerale in Ecuador

MeteoWeb

È deceduta – adesso ufficialmente – la donna che era “resuscitata” durante il suo funerale la settimana scorsa in Ecuador. Lo riferisce oggi il quotidiano “El Comercio”, precisando che la morte di Bella Montoya, di 76 anni, è stata certificata per la seconda volta dall’ospedale “Martin Icaza” di Babahoyo. Lo stesso dove era stata ricoverata per la prima volta il 9 giugno dopo aver avuto un infarto e dove era stata dichiarata morta affrettatamente il 13 giugno. Bella si era poi risvegliata mentre si trovava già nella sua bara, durante il funerale, pronta per essere sepolta. I parenti si erano resi conto che la donna era ancora viva e hanno chiamato un’ambulanza. L’incredibile scena è stata ripresa dai presenti ed il video è diventato virale in rete.

